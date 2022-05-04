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Şampiyon Trabzonspor'a Stefano Denswil'den kötü haber!

Trabzonspor, Stefano Denswil'in sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

04 Mayıs 2022, Çarşamba 16:31 Son Güncelleme:
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Şampiyon Trabzonspor'a Stefano Denswil'den kötü haber!

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor , Antalyaspor maçında sakatlanan Stefano Denswil'in sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcu Stefano Denswil’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız FTA Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil’in bugün çekilen MR’ında; sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.

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