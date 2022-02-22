MENÜ

Şampiyon takımların son 16 istatistiği

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ilk maçlarında Chelsea ile Lille karşı karşıya gelecek. Londra ekibi son 16 turu mücadelesinde favori olan taraf.

22 Şubat 2022, Salı 19:56 Son Güncelleme:
- A +
Şampiyon takımların son 16 istatistiği

2003-04 sezonundan bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu formatından bugüne önceki sezonu şampiyon olarak tamamlayan altı takım ertesi sezon son 16 turunda turnuvaya veda etti.

İlk olarak2004-05 sezonunda Porto son 16 turunda Inter’e elenmişti. Ertesi sezon ise son şampiyon Liverpool, Benfica’ya kaybederek çeyrek finali göremedi. 2006-07 sezonunda da Barcelona, son 16 turunda zorlu rakibi Liverpool’a boyun eğdi. O sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Milan da ertesi sezon çeyrek final göremeden elenenler kervanına katıldı. Milano ekibi son 16 turunda Arsenal’e yenilerek turnuvaya veda etti.

2007-08 sezonundan 2012-13 sezonuna kadar şampiyon takımlar çeyrek finale kadar elenmeden gelmeyi başarıyordu. 2011-12 sezonunun şampiyonu Chelsea ise gruplardaki mücadelesinde üçüncü olarak son 16 turuna kalmayı başaramıyordu.

2017-18’de Real Madrid Ajax’a, ertesi sezon da Liverpool Atletico Madrid’e son 16 turunda kaybederek Şampiyonlar Ligine veda etti.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...