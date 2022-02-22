Şampiyon takımların son 16 istatistiği

2003-04 sezonundan bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu formatından bugüne önceki sezonu şampiyon olarak tamamlayan altı takım ertesi sezon son 16 turunda turnuvaya veda etti.

İlk olarak2004-05 sezonunda Porto son 16 turunda Inter’e elenmişti. Ertesi sezon ise son şampiyon Liverpool, Benfica’ya kaybederek çeyrek finali göremedi. 2006-07 sezonunda da Barcelona, son 16 turunda zorlu rakibi Liverpool’a boyun eğdi. O sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Milan da ertesi sezon çeyrek final göremeden elenenler kervanına katıldı. Milano ekibi son 16 turunda Arsenal’e yenilerek turnuvaya veda etti.

2007-08 sezonundan 2012-13 sezonuna kadar şampiyon takımlar çeyrek finale kadar elenmeden gelmeyi başarıyordu. 2011-12 sezonunun şampiyonu Chelsea ise gruplardaki mücadelesinde üçüncü olarak son 16 turuna kalmayı başaramıyordu.

2017-18’de Real Madrid Ajax’a, ertesi sezon da Liverpool Atletico Madrid’e son 16 turunda kaybederek Şampiyonlar Ligine veda etti.