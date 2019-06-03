Şampiyon Suat Kaya’ya Almanya’dan talip var

Kırmızı Grup’ta Menemenspor’u şampiyon yaparak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray ve Milli Takım’ın unutulmaz futbolcularından teknik direktör Suat Kaya’ya yurt dışından teklif yağdığı öğrenildi. Sezon bitiminde 3 yıldır görev yaptığı Sarı-Lacivertliler’den ayrılan deneyimli teknik adamın Yunanistan, Almanya ve Kuveyt takımlarıyla temasta olduğu vurgulandı. Yunanistan Süper Ligi’nde mücadele eden Asteras Tripolis’in Kaya’ya teklif götürdüğü, yine Bundesliga 2 ekiplerinin de deneyimli teknik adamla görüşme halinde oldukları kaydedildi.

Yurt dışından gelen teklifleri doğrulayan Suat Kaya, “En ciddi teklifi Kuveyt’ten aldım. Karar vermedim. Türkiye’den de görüştüğüm takımlar var. Bayram sonrası kariyerimi belirleyeceğim” diye konuştu.