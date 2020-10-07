Başta Antalya olmak üzere Çankırı, Trabzon ve Mersin'de milli sporcularımız; yedi branşta, İngiltere, Ukrayna, Slovenya, Bulgaristan, İspanya, Rusya, Sırbistan, İsrail, Kosova, Bulgaristan, Çekya ve Şili'den gelen sporcularla ortak kamp yapma imkanı buluyor.

Taekwondo branşında kadın millilerimiz, 1 Eylül'de Antalya'da İngiltere ile ikili kampa girdi. 4 olimpik sıklette olimpiyat kotası alarak tarihi bir başarıya imza atan ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kadınlarda tam kadro olarak boy gösterecek milli takımımızda; Nur Tatar, İrem Yaman, Rukiye Yıldırım ve Nafia Kuş yer alıyor. Daha önce de pek çok önemli uluslararası organizasyondan madalya ile dönen kadın milli takımımız, İngiliz rakipleri ile 10 Eylül'e kadar ortak kampta bir araya geldi.

Boksta; Erkek Olimpik Takımımız, İngiltere ile 14-24 Eylül tarihleri arasında Çankırı'da, Kadın Olimpik Takımımız ise aynı tarihlerde yine İngiliz rakipleri ile Trabzon'da ikili kamp yapma imkanı buldu.

Okçuluk branşında Olimpik Takımımız, 25-30 Eylül tarihleri arasında Antalya'da söz konusu branşın dünyanın önde gelen ülkelerinden Slovenya, Bulgaristan, İspanya ve Rusya ile ortak kamp yaptı. Millilerimiz kampın ardından 2-4 Ekim'de yine Antalya'da düzenlenecek ve 12 ülkenin yer alacağı yarışmaya katılacak.

Karate branşında sporcularımız 20 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Ukrayna ile Antalya'da ortak kampa girdi.

Judo'da ise milli sporcular, 1-20 Ekim tarihleri arasında Antalya'da Sırbistan, İsrail, Kosova, Bulgaristan, Çekya ve Şili milli takımlarıyla ortak kamp yapacak.

Eskrim branşında, geçen yıl Dünya Gençler Kupası'nda altın madalya kazanarak, Dünya Gençler Kupası'nda altın madalya alan ilk Türk takımı olan ve Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil'den oluşan genç kızlar kılıç takımımız, 2016 Rio Olimpiyatları Takım ikinciliği bulunan ve dünya klasmanında 6'nci sırada bulunan Ukrayna Kadın Kılıç Milli Takımı ile 27 Eylül-12 Ekim tarihlerinde Antalya'da ortak kampa girecekler.

Bedensel Engelliler Atıcılık Milli Takımımız ise Ukraynalı rakipleri ile 18 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Mersin'de ortak kamp yapacak.

BAKAN KASAPOĞLU: ''SPORTİF BAŞARILARIMIZ VE TESİSLEŞME YABANCI SPORCULARIN TÜRKİYE'YE İLGİSİNİ ARTIRIYOR''

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılacak tüm sporcularımıza şimdiden başarılar dileyerek, başarılı geçirilecek hazırlık döneminin ardından Tokyo'da sporcularımızın önemli başarılara imza atacağına olan inancını dile getirdi.

Eylül ve Ekim aylarında milli sporcularımızın dünyanın birçok önde gelen spor ülkesinin sporcularıyla ülkemizde kamp yapacak olmalarının önemine değinen Bakan Kasapoğlu, yapılan ve yapılacak ortak kampların millilerimizin hazırlık sürecine büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, dünyanın önde gelen spor ülkelerinden gelen ortak kamp taleplerinin ve yabancı sporcuların Türkiye'ye olan ilgisini, Türkiye'nin son yıllarda sportif alanda elde ettiği başarılar ve gerçekleştirdiği tesisleşme devrimi olarak açıkladı.

''TÜRKİYE, SPOR TURİZMİ POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK BİR ÜLKE''

Bakan Kasapoğlu, dünyanın önemli sporcu ve kulüplerinin ülkemize olan ilgisinin giderek arttığını yinelerken, bunun Türkiye'nin spor turizminde de dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdiğinin bir göstergesi olduğuna işaret etti. Türkiye'nin, coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı spor turizmi potansiyeli çok yüksek bir ülke olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, ''Ülkemiz, bütün geleneksel ve ekstrem spor branşları için aranan her türlü imkana sahip bir ülke. Türkiye, büyük sporcu kitlelerinin bulunduğu Avrupa ülkelerine yakınlığı ve kaliteli-uygun konaklama imkanlarıyla spor turizminin en önemli iki bileşenini de içinde barındırıyor. Ayrıca Türkiye, ülkemize gelen sporcuların ve takımların çalışmalarını dünya standartlarına uygun bir şekilde yapabilecekleri spor tesislerine sahip bir ülke'' diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, turizmin üç ana unsuru olan "deniz, kum ve güneş" kelimelerinin İngilizce karşılıklarından (sea, sand and sun) hareketle kalıplaşan 3S'nin yanına dördüncü olarak "spor"u koyduklarını ifade ederek, ''Sporu da turizm sektörüne etkili bir şekilde dahil ederek, ülkemizin turizm gücünü artıracağız'' dedi.

DHA