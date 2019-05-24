Geçtiğimiz hafta Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek 3 puan da fark yapan Galatasaray 1-1 biten ilk maçın ardından ikili averajı da lehine çevirdiğinden 22. şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Ondan önce de Türkiye Kupası’nı kaldırarak bir haftada 2 kupa kaldıran sarı kırmızılıların bu maça daha az süre alan oyuncularla çıkması bekleniyor. PFDK’ya sevk edilen Fatih Terim ve Ümit Davala bu maçta yedek kulübesinde yer almayacakken, Emre Akbaba ve Mitroglou da sakatlıkları süren isimler.

Son 8 maçtır kazanamayan ve 4 puan alabilen Sivasspor geçen maçta da Ankaragücü’ne 3-1 mağlup olmuştu ama altlarında yer alan Bursa – Göztepe 0-0 berabere kalarak Sivas’ı adeta kurtardılar. 4 puanlık farkla düşme hattından ayrılan Yiğidolar’da hafta arası idmanlarda yer alamayan Emre Kılınç forma giymeyecek.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERE GÖZ ATALIM!

· Galatasaray ligdeki son 19 maçında yenilgi görmezken, 13 kez kazandı.

· Sivasspor ligde 8 maçtır galibiyete hasret.

· Sivasspor ile Galatarasay arasında oynanan son 13 maçta 2.5 Gol barajı aşıldı.

· Sivasspor iç sahada oynadığı son 5 Galatasaray maçında en az 2 gol kaydedip kalesinde de mutlaka en az 1 gol ördü.

MİSLİ.COM’DA ÜYELERİN İLK TERCİHİ…

Misli.com üyelerinin öncelikli tercihi şampiyondan yana. %33’lük kesim bu maçta da 1,95 oranlı Galatasaray kazanır bahsini kuponlarına almışlar…

Gol bahislerinde ise birleşilen ortak nokta bu maçta 3 golden fazla gol çıkacağı… 1,25 oranlı 2.5 Gol Üstü tercihini ise her iki takımın da en az birer gol bulmasını bekleyenlerin 1,25 oranlı seçimi Karşılıklı Gol Var oyunu takip ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI YETKİN ETKİN’İN FARKLI ÖNERİSİ…

Sivasspor hep alt sıralardaki takımlarla oynayınca çok belirleyici bir hale büründü. Artık hedef son maçı kazanarak rahatlamak olacak. Karşısında 1 haftadır şampiyon olup bütün enerjisini harcamış bir takım olacak. Emre Kılınç, Hugo Viera sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

Galatasaray 1 hafta kala 22.şampiyonluğunu kazanarak büyük bir iş başardı. Final haftalarında hep rakipleriyle oynayarak kupa almak inanın tüm camiayı rahatlattı. Artık sadece belki Diagne bir rekor denemesi yapabilir diyeceğim yoksa tüm oyuncular çok rahat bu maça çıkacak. Emre Akbaba, Mitroglou sakat, Eren Derdiyok ikinci yarı zaten hiç oynayamadı yine olamayacak.

Sivasspor kaybetmez güzel orandan denenebilir.