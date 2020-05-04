'Şampiyon Samsunspor' Türkiye gündeminde!

Samsunspor taraftarlarının başlattığı “Şampiyon Samsunspor” sloganı kısa sürede Türkiye gündemine girdi. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta en yakın rakibi Manisa FK’ya ligin bitimine 6 hafta kala 10 puan fark atan Samsunspor, korona virüsü arasında ligler için verilecek kararı bekliyor. Samsunspor taraftarları ise takımlarına destek olabilmek için Twitter’da “ŞampiyonSamsunspor” adıyla başlık açtı. Saat 20.55’te açılan başlığa kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı. Sosyal paylaşım ağında kısa sürede Türkiye gündemine giren ŞampiyonSamsunspor başlığı, Türkiye gündeminde 4. sıraya kadar çıktı.

Samsunspor taraftarları çağrıyı şu şekilde yapmıştı: “Samsunspor taraftarlarına çağrımızdır; 2018 yılında hakem kıyımları ve yönetim hatalarından hak etmediğimiz 2. Lig’e düştük. Buradan kurtulduğumuzu resmiyete dökmeye sayılı günler kaldı. Bu akşam takımımıza destek ve Türkiye gündemine oturmak için ŞampiyonSamsunspor başlığı ile bu akşam gündem çalışmamız olacaktır” denildi. Yapılan çağrı sonrası binlerce twitt atıldı.

Erdi Demür / SAMSUN (İHA) –



