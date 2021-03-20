Şampiyon Rangers, Celtic deplasmanında
İskoçya 1. Futbol Ligi’nde bu hafta dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Celtic-Rangers derbisine sahne olacak. "Old Firm" adıyla bilinen derbi yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Rangers, İskoçya Ligi'nde şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan etmişti.
İskoçya 1. Futbol Ligi’nde (Premiership) 2020-21 sezonunun son "Old Firm" derbisinde Celtic, Rangers’ı yarın konuk edecek.
Glasgow kenti ekiplerinin karşı karşıya geleceği ligin 32. hafta karşılaşmasında, Celtic, şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Rangers’ı Celtic Park’ta ağırlayacak. Mücadele yarın TSİ 15.00’te başlayacak.
Ligde 32 hafta sonunda 88 puan toplayan eski yıldız futbolcu Steven Gerrard’ın çalıştırdığı Rangers, zirveyi garantilemesinin yanı sıra namağlup unvanını da sürdürüyor. Celtic ise 68 puanla ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasındaki önceki lig karşılaşmasını Rangers, 1-0 kazanmıştı.