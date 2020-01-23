Şampiyon 'özel sporculara' milli takım forması hediye edildi

Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kutlama programında konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, kentte 30 özel sporcu kulübü ve faal 1015 özel sporcu bulunduğunu söyledi. Yapılan spor tesisleri ve diğer çalışmalarla Kocaeli’de sportif başarıların ivme yakaladığını dile getiren Ada, engelsiz bir Türkiye için birçok farkındalık etkinliğine de imza attıklarını kaydetti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da Kocaeli’de gençleri sanat ve sporla buluşturmak için çaba sarf ettiklerini, kentteki çalışmalarında özel sporcuları da son derece önemsediklerini belirtti.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, yerel yönetimler ve sporu seven herkesin bir bütün olarak hareket ettiğinde başarının kaçınılmaz olduğunu aktararak, Kocaeli’de bunun güzel bir örneğinin sergilendiğini dile getirdi. Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübünün kısa geçmişine rağmen birçok alanda milli takımlara çok sayıda sporcu gönderdiğini vurgulayan Erdem, kulübün gelecek adına da büyük umut verdiğini kaydetti.

Erdem, TFF olarak 4 engelli federasyonuna desteklerinin artarak devam edeceğini aktardı. TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, yaptıkları iş birlikleriyle Türkiye’nin özel sporcular anlamında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldiğini vurguladı.

"Başarımızın kaynağı, engellileri seven bir Cumhurbaşkanımız olmasıdır"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, federasyon bünyesinde otizmli, mental retardasyonlu ve down sendromluların spor yaptığını anlattı.

Yıllar önce bütün illerde yok sayıldıklarını, "Bu çocuklardan bir şey olmaz." denilerek, spor salonlarına alınmadıklarını söyleyen Aydın, şunları kaydetti:

"Bugün Kocaeli’de yaşanan tablo, bir hayalimizin gerçekleştiğini gösteriyor. Son yıllarda federasyonumuz, basında dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla anılıyor. Bunun en büyük kaynağı; özel sporcuları, engellileri seven bir Cumhurbaşkanımız olmasıdır. Onun bize sarılmasıyla biz evlerden çıktık, spor salonlarında spor yapmaya başladık. Yani engelleri sporla aşmış olduk."

Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü Başkanı Cengiz Göktaş, kulübü 2012 yılında Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek performans sporcuları yetiştirmek amacıyla kurduklarını anlattı.

Amaçlarından birinin de özel sporcuları toplumsal hayata kazandırmak olduğuna işaret eden Göktaş, "Başarının yanında aynı zamanda otizmde farkındalık yaratmaya da çalışıyoruz. Dünyada yapılmamış birçok şeyi başardık. Kulübümüzde ilk defa futbol takımına yer verdik. Dört otizmli takımla Kocaeli’de basketbol turnuvası düzenledik. Bu da ciddi bir çalışmadır." ifadelerini kullandı.

Göktaş, milli sporcu sayısı en fazla olan kulüpler arasında yer aldıklarını belirterek, kulübün 12 branşta faaliyet gösterdiğini ama paralimpik branşlara daha fazla ağırlık verdiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından şampiyon olan özel sporculara milli takım forması ve plaket takdim edildi.

AA