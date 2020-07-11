Şampiyon Liverpool sahasında ilk kez puan kaybetti
Premier Lig'de Manchester City'e ait 100 puanlık rekoru kırmak isteyen şampiyon Liverpool, sahasında önemli iki puan kaybetti. Bu sezon ilk kez Anfield'da puan yitiren Liverpool, Burnley ile 1-1 berabere kaldı ve bitime üç hafta kala 93 puana ulaştı
İngiltere Premier Lig’in 35. hafta karşılaşmasında Liverpool, konuk ettiği Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Anfield Stadı’nda Burnley’yi ağırladı. Ev sahibi ekip, Andrew Robertson’ın 34. dakikada ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran konuk ekip Burnley, Jay Rodriguez’in 69. dakikada attığı gole skoru 1-1’e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla, bu sezon sahasında ilk kez puan kaybeden Liverpool puanını 93’e, orta sıralarda yer alan Burnley ise 50’ye çıkardı