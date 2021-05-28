Misli.com 2. Lig Play-Off'ta süper final: Kocaelispor-Sakaryaspor... Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan, Süper Lig ’de oynadığı dönemlerde 4 büyük kulübün 'korkulu rüyası' olan Kocaelispor ile müzesinde 1 Türkiye Kupası yer alan, Türk futboluna Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Tuncay Şanlı gibi birçok yıldız oyuncu kazandıran Sakaryaspor, TFF 1. Lig biletini almak için karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği dev finalde kazanan Kocaelispor oldu.

2. dakikada Muza Nizam'ın golüyle öne geçen Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi, 38. dakikada Benhur Keser'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. 41. dakikada Murat Cem Akpınar'ın golü ile ilk 45 dakikayı 3-0 önde tamamlayan Kocaelispor'da skoru 88. dakikada Bahattin Köse belirledi.









Sahadan 4-0 galip ayrılan Kocaelispor, Manisa Futbol Kulübü ve Eyüpspor'un ardından Misli.com 2. Lig'den TFF 1. Lig'e yükselen 3. takım oldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | 2' Maç golle başladı. Hakan Aslantaş'ın korner bayrağının dibinde Murat Cem'e yaptığı müdahale sonrası Halil Umut Meler, faul düdüğünü çaldı. Burak Süleyman'ın sol çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Musa Nizam'ın kafa vuruşu direkten döndü. Tecrübeli oyuncu, dönen topu ağlara gönderdi ve Kocalispor, dev maçta öne geçti.









7' İrfan'ın ara pasına hareketlenen Burak, topu içeri çevirmeye çalıştı, araya Sakaryaspor savunmasından Ümit girdi.

9' Abdulaziz'in sağ kanattan yaptığı ortaya Murat Cem dokundu ve top kornere çıktı. Nuri Fatih'in kullandığı köşe vuruşuna gelişine vole vuruşu yapan Burak, kaleyi tutturamadı.

10' Muhammet Reis'in pasına hareketlenen Abdülaziz'in sağ kanattan yaptığı orta şut karışımı şut kaleci Bayram'da kaldı.

26' Sakaryaspor gole çok yaklaştı. Hakan Aslantaş'ın sağ kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Abdülaziz, Semih'i geçen topa ceza sahası içerisinde dokunamadı.

27' Bu sefer Kocaelispor etkili geldi. Burak'ın ceza sahasına yaptığı ortaya harika yükselen ve kafa vuruşunu yapan Tahir, kaleci Oğuz'u geçemedi. Oğuz, aynı güzellikle topu çelmeyi başardı.

33' Maçın ilk sarı kartı Sakaryaspor'dan Canberk Özdemir'e çıktı.

34' Kocaelispor ceza sahasına çok yakın bir mesafeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İrfan Başaran'ın yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

35' Sakaryaspor'da Azad Filiz'in uzak mesafeden yaptığı vuruş farklı şekilde auta çıktı.

36' Kocaelispor'da Murat Cem, Hakan Aslantaş'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

GOL | 38' Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Sakaryaspor'da ceza sahasında Nuri Fatih Aydın yerde kaldı, Halil Umut Meler 'devam' dedi. Murat Cem'in ara pasına hareketlenen Tahir, sağ çaprazda topla buluştu ve topu içeri çevirdi. Benhur, boş kaleye topu ağlara gönderdi.

GOL | 41' Kocaelispor, golleri art arda buldu. Sol bek Canberk'ten topu kapan Burak, ceza sahasına doğru yöneldi. Savunmadan kurtulan Burak'ın ceza sahasına çevirdiği topa yerden sert bir vuruş yapan Murat Cem, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Dev finalde büyük avantaj Kocaelispor'da.

43' Sakaryaspor, inanılmaz bir gol kaçırdı. Nuri Fatih'in kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında yükselen Muhammet Reis'in yaptığı kafa vuruşunu Bayram son anda çeldi ve topu kornere gönderdi. Nuri Fatih'in kullandığı köşe vuruşunu Kocaelispor savunması uzaklaştırmayı başardı.

45+2' Sakaryaspor'da Berk İsmail Ünsal'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Bayram, topu güçlükle çeldi.

İlk 45 dakika Kocaelispor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Sakaryaspor, 2. yarıya 2 değişiklikle başladı. Çağrı Ortakaya'nın yerine Ali Özgün, Hakan Aslantaş'ın yerine Mehmet Boztepe geldi.

46' Sakaryaspor, 2. yarıya etkili başladı. Ceza sahası içerisinde Numar'ın müdahalesiyle yerde kalan Ali, penaltı bekledi. Sakaryasporlu futbolcular penaltı için itiraz ederken oyunu devam ettiren Halil Umut Meler, Azad Filiz'e sarı kart gösterdi.

49' Kocaliespor'da Benhur'un sağ kanattan ceza sahası dışarısına yaptığı ortayı Tahir indirdi. Burak'ın gelişine yaptığı vuruş auta çıktı, yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

52' Kocaliespor, Tahir-Burak ikilisiyle tehlikeli geliyor. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Tahir, soldan koşu yapan Burak'ı gördü. Burak'ın sol ayağıyla çaprazdan yaptığı şut kaleci Oğuz'da kaldı.

53' Mesut'un müdahalesiyle Berk İsmail yerde kaldı, Sakaryaspor tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Nuri Fatih Aydın'ın yaptığı vuruş barajdan kornere çıktı. Nuri'nin kullandığı köle vuruşunda top kaleye yöneldi, Bayram hata yapmadı.

55' Kocaelispor, 4. gole çok yaklaştı. Murat Cem, şık çalımlarla savunmadan sıyrıldı, pasını aktardı. Sol çaprazdan içeri giren Burak'ın köşeden yaptığı vuruş kaleci Oğuz'da kaldı.

61' Sakaryaspor'da Abdülkaziz, sol kanattan buluştuğu topu taşıdı ve açısını bulduktan sonra şutunu attı. Zamanlamasını iyi ayarlayan Bayram, topu kontrol etmeyi başardı.

62' Kocaelispor'da Ümit Yasin, Burak'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

62' Sakaryaspor'da Nuri'nin yerine Oğuzhan, Abdülkaziz'in yerine Hasan Bilal oyunda.

63' Sakaryaspor'da Mehmet Boztepe, Burak Süleyman'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

65' Sakaryaspor'da Azad Filiz, orta sahada Benhur'a yaptığı faul sonrası 2. sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

67' Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, kırmızı kartın ardından oyuna hamle yaptı. Forvet Berk İsmail Ünsal'ın yerine orta saha Caner Koca oyunda.

72' Mehmet Boztepe'nin sağ çizgiden yaptığı ortaya arka direkte yükselen Burak'ın kafa vuruşu auta çıktı.

73' Kocaelispor'un tecrübeli stoperi Numan Çürüksu, Ali Özgün'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

75' Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay, ilk hamlesini yaptı. Tahir'in yerine Bahattin, Burak'ın yerine Dilaver oyunda.

81' İrfan Başaran'ın ara pasına hareketlenen Dilaver'e Sakaryaspor kalecisi Oğuz geçit vermedi.

84' Kocaelispor'da İrfan'ın yerine Batuhan, Murat Cem'in yerine Yılmaz oyunda.

86' Kocaelispor'da Benhur'un yerine Yiğit Ali girdi.

GOL | 88' Kocaelispor farkı 4'e çıkardı. Tahir'in yerine 75. dakikada oyuna giren Bahattin, Yiğit Ali'nin ara pasında topla buluştu. Oğuz'un öne çıktığını gören tecrübeli forvet, aşırtma vuruşuyla topu ağlara gönderdi.









Halil Umut Meler, son düdüğü çaldı ve sahadan 4-0 galip ayrılan Kocaelispor, TFF 1. Lig'e yükseldi.

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STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

KOCAELİSPOR: Bayram- Semih, Numan, Musa, Gökhan Meral, Murat Cem (Dk. 85 Yılmaz), Mesut, Burak Süleyman (Dk. 76 Dilaver), İrfan (Dk. 85 Batuhan), Benhur (Dk. 86 Yiğitali), Tahir (Dk. 76 Bahattin)

SAKARYASPOR: Oğuz - Hakan (Dk. 46 Mehmet Boztepe), Burak, Ümit, Canberk, Azad, Çağrı (Dk. 46 Ali), Nuri (Dk. 62 Oğuzhan), Muhammet, Abdülaziz (Dk. 62 Hasan Bilal), Berk (Dk. 67 Caner)

GOLLER: Dk. 2 Musa, Dk. 38 Benhur, Dk. 41 Murat, Dk. 88 Bahattin (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Murat, Numan, Bahattin (Kocaelispor) - Canberk, Ümit, Mehmet Boztepe (Sakaryaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 65 Azad (Sakaryaspor)