Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da antrenör Yasin Urlu yönetiminde Aydın'da düzenlenen Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sudenur Su, Sıla Çalış, Kayra Nisa Saraç, dünya şampiyonasında, ikincilik elde eden Eylül Aslan ile Sebahat Sude Durmaz da Avrupa Federasyon Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Antalya Spor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu yönetiminde antrenman yapan 'Şampiyon kızlar', 3 Haziran'da Aydın'da düzenlenen Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda kazandıkları madalyalarla gurur kaynağı oldu. Şampiyonada Sudenur Su 60 kilo üstgenç kategorisi, Sıla Çalış 63.5 kilo üstgenç kategorisi ve Kayra Nisa Saraç da 67 kilo üzerinde altın madalya kazandı. Kazandıkları başarı ile 'Şampiyon kızlar' aralık ayında Tayland'da yapılacak Muay Thai Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Şampiyonada Eylül Aslan altgenç kategorisi 54 kiloda, Sebahat Sude Durmaz da ust genç kategorisi 45 kiloda Türkiye 2'ncisi oldu. Şampiyonada ikincilik elde eden sporcular da Muay Thai Avrupa Federasyon Kupası'na katılmayı başardı. Her gün antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanan sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonasında altın madalyanın sahibi olmayı hedefliyor.

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