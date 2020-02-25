Şampiyon kız

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa İlçesi Ahmet Bileydi İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yasemin Pilatin, 2020 TTF 10 Yaş Kış Kupası'nda birinci oldu. Küçük raket, 6 yaşında başladığı teniste başarıdan başarıya koşuyor.

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GHSM) Yaz Tenis Kursları'nda 3 yıl önce tenis ile tanışan Ahmet Bileydi İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yasemin Pilatin, Antalya Tenis İhtisas Kulübü'nde (ATİK) gerçekleştirilen, 2020 TTF 10 Yaş Kış Kupası Şampiyonası'nda İstanbul ENKA Kulübündeki rakibi Alya Kocakaya'yi yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

ÇİFT ANTRENÖRLE ÇALIŞIYOR

Küçükler Türkiye Şampiyonu Yasemin Pilatin, antrenmanlarını, okuldan kalan zamanlarında, Antalya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tesisleri'ndeki tenis kortları ile atletizm pistinde çift antrenörle yapıyor. Tenis sevgisini, performans sporcusu olarak bir üst noktaya taşıyan Yasemin Pilatin, GHSM'nin deneyimli Tenis Antrenörü Çağlar Özkan ile Atletizm Antrenörü Engin Özel tarafından yarışmalara hazırlanıyor.

Diş Hekimi Mustafa Korhan Pilatin ile Yeminli Tercüman Oxana Pilatin'in küçük kızları olan Yasemin, tenisle 3 yıl önce tanıştı. Henüz 6 yaşında olmasına rağmen 8- 9 yaş grubu ile çalışmaya başlayan ve antrenmanlara çıkan Yasemin Pilatin, tenis performansını hızla ilerletti. 6 yaşında iken 8 yaş, 7 yaşında iken 9 yaş, 8 yaşında iken de 10 yaş turnuvalarında başarılı sonuçlar elde etmeye başladı. Marmaris'te 3'üncülük, Muğla'da grup birinciliği, Manavgat'ta grup birinciliği, Belek'te grup 2'nciliği, Antalya'da grup 3'üncülüğü ve son olarak da İstanbul ENKA Kulübü'nden rakibini yenerek kazandığı 2020 TTF 10 Yaş Kış Kupası şampiyonluğu gibi başarıları var. Tenis aşığı olan Yasemin'in idolü ise Maria Sharapova.

ABLASI DA TENİS SPORCUSU

Küçük şampiyon Yasemin Pilatin'in 13 yaşındaki ablası Melisa Platin de tenis sporcusu ve Muratpaşa Namık Kemal Ortaokulu 7'nci sınıfına gidiyor. Melisa ise 10 yaşında tenise başlamadan önce modern dans, Polis Gücü Spor'da da ritmik cimnastik performans sporcusu olarak yer aldı. Melisa Pilatin'in de Antalya'da 12 yaş grup birinciliği, Aydın'da 14 yaş grup birinciliği, Marmaris'te 14 yaş grup 2'inciliği, Denizli'de 14 yaş grup birinciliği gibi başarıları var. İdolü Serena Williams.

Kız kardeşlerin tek sıkıntısı ise kapalı kortları olmadığı için bazen günlerce süren yağmur nedeniyle antrenman yapamamak. Yağmur dışında ne dondurucu soğuklar, ne de Antalya'nın 40 dereceyi aşan sıcağı onları durduramıyor.

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