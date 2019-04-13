Şampiyon kısrak WINX kazanarak veda etti

13 Nisan Cumartesi günü Avustralya’nın Randwick Hipodromu’nda unutulmaz anlar yaşandı. Biletlerin günler öncesinden tükendiği ve 40.000’i aşkın kişinin hipodroma akın ettiği yarış gününde, TSİ 08:05’te sezonun en önemli koşularından G1 Queen Elizabeth Stakes’in startı verildi.

3 ve yukarı yaşlı 9 safkanın katıldığı, 2000 metre çim pistteki Queen Elizabeth Stakes’in ilk metrelerinde Mask of Time tempoyu belirleyen isim olurken, WINX (Street Cry – Vegas Showgirl / Al Akbar) ise 6. sırada konuşlandı. Son 1000 metre start yeri geçilirken ön gruba doğru hamlesini yapmaya başlayan şampiyon kısrak, son 400’den itibaren ataklarını daimi jokeyi Hugh Bowman idaresinde daha da arttırdı. 300’de liderliği alan Winx, farkı son metrelerde açarak peri masalını galibiyetle sonlandırdı.

4 Milyon Dolar toplam ikramiyeli koşuda 3. kez zafere uzanan şampiyon kısrak Winx, bu birinciliğin ardından dünya rekoru olan 25 Grup 1 yarış ile birlikte üst üste 33., toplamda ise 43. startında 37. birinciliğine ulaşarak, 26.3 Milyon Dolarlık kazançla kariyerini noktaladı.

İstanbul Üniversitesi Atçılık Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan ve yıllardır Winx’in en yakınında bulunan Umut Ödemişlioğlu koşu sonrası web sitemize yaptığı açıklamada: “Bugün bildiğiniz gibi Winx’in son yarışıydı. 4-5 yıl süren uzun bir yolculuktu benim için. Artık sona geldik ve 25 Grup 1 ile noktaladık. Gerçekten çok mutluyum. Artık anne olacak ve umarım yavrularını idman etmek ya da görmek nasip olur.

Atmosfer inanılmazdı. Padoğa çıkışımızdaki insanların sesleri, alkışlaması, tribünlerin dopdolu olması… Her yerden fotoğraf çekmeye çalışanları gördüm. Gülenler vardı, ağlayanlar vardı. Avustralya’da madencilikten sonra en büyük endüstrinin atçılık olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bizim için de zirvede bitmesi çok güzel oldu. Film olarak izletseler, “bu kadarı olamaz” derdim ama oldu.

Ayrıca şunu belirtmek istiyorum, bugün 100. Grup 1’ine ulaşan antrenörümüz Chris Waller, Triple Honour isimli safkanla ilk Grup 1 yarışını kazanırken Triple Honour’a bakan kişi Türk arkadaşımız Cemal Aktaş’tı. Bana da 50. ve 100. Grup 1 nasip oldu. Chris Waller’ın kariyerinde biz Türklerin de etkisi var yani.

Her gün mesajlar geldi bu süreç boyunca. Son 5 yıldır gösterdikleri tüm desteklerden dolayı Türkiye Jokey Kulübü’yle birlikte tüm atçılara ve yarışseverlere çok teşekkür ediyorum. Bugün bir Türk olarak burada sizleri temsil etmekten çok gurur duyuyorum. Burada olsun, Türkiye’de olsun, yurt dışındaki diğer atçılarımız olsun umarım nice başarıları hep birlikte elde ederiz.” dedi.

Winx’in son yarışıyla birlikte kariyerinin 100. Grup 1 birinciliğini hanesine yazdıran antrenör Chris Waller, koşu sonrası gözyaşları içerisinde yaptığı açıklamada: “Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Açıklaması çok zor ve henüz tam aklım başımda değil. Ekibim inanılmaz bir iş başardı. Her türlü övgüyü hak ediyorlar. Bugünü ve Winx’i tarif edebilecek kelimeleri bulamıyorum.” şeklinde konuştu.

Winx’in kazandığı 37 yarışın 32’sinde kendisine eşlik eden Hugh Bowman ise: “Her zaman olduğu gibi bugün de özgüvenle buraya geldik. Winx ile inanılmaz bir yolculuk oldu bizim için. Böyle bir ata binmek büyük bir ayrıcalık. Ayrıca her zaman yanımda olan eşim ve çocuklarım benim hayata bakış açımı değiştirdi. Sonunda bittiğine inanmak güç ama şimdi normal hayatıma geri dönme zamanı.” dedi.

Kaynak: TJK.ORG



