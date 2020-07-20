Şampiyon hoca Okan Buruk

Türk futboluna oyuncu olarak uzun yıllar hizmet eden, ülkemizi bu dönemde İnter gibi bir dünya devinde temsil eden Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde de büyük bir başarıya imzasını attı. Okan hoca, Süper Lig'de sezon başında göreve geldiği Başakşehir'deki ilk sezonunda hem teknik adam olarak hem de kulübünün ilk lig şampiyonluğunu elde etti. Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan 34., yerli olarak da 12. teknik direktör unvanını elde eden deneyimli çalıştırıcı, hem futbolcu hem teknik direktör olarak Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Ertuğrul Sağlam'dan sonra 5. isim unvanını elde etti. 46 yaşındaki çalıştırıcı 2017-2018'de Akhisarspor tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda final oynadı ve tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Avrupa macerası da sürüyor...

2018-2019'da yani geçen sezon Rizespor'un başına geçtiğinde takımının ligde 6 hafta sonunda sadece 3 puanı vardı. 28 maçta topladığı 38 puanla Rizespor'u ligde tutmayı başardı.. Ve bu sezon yani 2019-2020'de Başakşehir, Buruk'la tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde gruplardan çıktı, son 32 turunda Sporting Lizbon'u eledi ve son 16 turuna kaldı. Kopenhag'ı ilk maçta 1-0'lık skorla geçen Turuncu-Lacivertliler, çeyrek final adına da büyük bir avantaj elde etti. Kariyer basamaklarını birer birer çıkan Okan Buruk, adını Süper Lig'in şampiyon hocaları arasına yazdırmanın gururunu yaşadı.

Maç bitmeden kutlama

Başakşehir camiası, Süper Lig şampiyonluğunu Kayserispor karşılaşması bitmeden kutlamaya başladı. Elektrik kesintileri sebebiyle iki kez duran mücadele sebebiyle Trabzonspor-Konyaspor karşılaşması daha erken bitti. Konya'nın, Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçın bittiğinin haberi 80. dakikada geldi. Bu andan itibaren hem tribündeki yöneticiler hem de yedek kulübesindeki Başakşehirli oyuncular, zaferi kutlamaya hemen başladı. Hatta Robinho, elindeki bayraklarla zafer ateşini ilk yakan isimdi.

Artık sadece semt adı değil

Başakşehir artık sadece İstanbul'un bir semt adı değil, onlar Süper Lig'in yeni 'Şampiyonu'... 'Onların' hikayesinin iki bölümü var. İlki Türkiye'nin 1 numaralı ligindeki ilk 6 sezonları. İkinci ve asıl hikayeleri ise Süper Lig'e geri döndükleri 2014-2015'te yazılmaya başladı.. Ve geride kalan o 6 sezonda ligi en kötü 4. tamamladılar, son 3 sezon şampiyonluğu zorladılar, hep final haftalarında kaybettiler ama bu kez başardılar. Geçen sezon tam 22 hafta liderlikte kaldılar, olmadı. Bu yıl 28. haftada ilk kez 1. sıraya yerleştiler, 5 hafta üst üste lider kaldılar, 33. haftada Başakşehir isminin önüne ilk kez 'Şampiyon' unvanını eklediler. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'dan sonra Süper Lig'in 62. sezonunda 'Şampiyonluk Kupası'nı kazanan 6. takım oldular.

Aslıhan Çil