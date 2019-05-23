Şampiyon Galatasaray, sezonu Sivas’ta kapatıyor

Yeni 4 Eylül Stadı’nda yapılacak maç saat 21.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig’in 33. haftasında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek puanını 69’a çıkaran sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli ekibin 3 puan önüne geçti. Rakibine karşı ikili averajda üstünlük kuran Galatasaray, Süper Lig’deki 22. şampiyonluğunu elde etti.

Son haftaya girilirken 38 puanla 14. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor ise ligde kalmayı garantiledi.

Galatasaray’ın müsabakaya ligde az süre alan futbolcular ile gençlerden kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor.

Terim ve Davala görev alamayacak

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, haklarındaki tedbir kararından dolayı müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.

Medipol Başakşehir ile yapılan ve şampiyonluğun ilan edildiği maçta tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen iki teknik adam da Sivas’ta görev yapamayacak.

Fatih Terim, bu sezon 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK’nin verdiği toplam 10 maçlık ceza nedeniyle bir süre yedek kulübesinden uzak kalmıştı.

AA