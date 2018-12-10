Şampiyon filmi ilk üç günde ne kadar izlendi?

Ay Yapım ve Med Yapım imzalı başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın paylaştığı yönetmen koltuğunda, senaryosuna da Serkan Yörük ile birlikte imza atan Ahmet Katıksız’ın oturduğu 7 Aralık'ta vizyona giren 'Şampiyon' filmi, ilk üç gününde 195.542 kişi tarafından izlendi.

Efsane yarış atı Bold Pilot ve onun bir araya getirdiği jokeyi Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki ölümsüz aşkın gerçek hikayesini beyaz perdeye taşıyan 'Şampiyon' en çok izlenen 2'nci film oldu.

Zirvede 'Kafalar Karışık'

Youtube'da 4,5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan "Kafalar" ekibinin başrolünde yer aldığı 'Kafalar Karışık', 7 Aralık'ta seyirci ile buluştu.

Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Metin Akpınar, Cihan Ünal, Perihan Savaş, Güven Kıraç, Erkan Can, Feride Hilal Akın, Ruhi Sarı, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Selahattin Taşdöğen ve Enes Batur gibi isimlerden oluşan geniş bir oyuncu kadrosunun rol aldığı filmin yönetmenliğini Yücel Yolcu yaptığı Kafalar Karışık, ilk üç gününde 270.621 kişi tarafından izlendi. (Medyatava)







