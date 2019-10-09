Şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını aldı

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Fenerbahçe’nin kaptanı Tuğçe Canıtez’e takdim etti.
Sarı-lacivertli oyunculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın ile Hidayet Türkoğlu verdi.
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 12. kez kazanan Fenerbahçe’de oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol oyuncuları ise madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Aydın Şerbetçioğlu’ndan aldı.
Maçın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) Fenerbahçe’den Iagupova seçildi. Iagupova’ya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi.