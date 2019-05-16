Şampiyon Fenerbahçe, Galatasaray'ın rekorlarını kırdı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde Çukurova’yı 3-1’lik seriyle geçen Fenerbahçe,14. kez mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe ayrıca tüm kupaları en çok kazanan takım unvanını aldı.

16 Mayıs 2019, Perşembe 06:01
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Şampiyon Fenerbahçe, Galatasaray'ın rekorlarını kırdı

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın kadın basketbolundaki çekişmesi sadece maçlara değil, başarılarına da yansıdı.

Fenerbahçe, Türk kadın basketbolunda uzun yıllar kupalara ambargo koymuş Galatasaray’ın ‘en fazla kupa kazanan takımı’ unvanını yıktı. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda bu unvanı alan Kanarya bu sezon hem Türkiye Kupası’nı hem de lig şampiyonluğunu alarak, Cim Bom’un rekorlarını kırdı.

Bu arada Aslan mütevazı bir kadro kurmasına rağmen yarı finalde Fenerbahçe’yi elemeye çok yaklaşmıştı. (Not: Sarı-Kırmızılılar’ın 13 lig, 11 Türkiye Kupası bulunuyor)


Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da maç sonunda oyuncuları tek tek tebrik etti.

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