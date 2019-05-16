Fenerbahçe ile Galatasaray’ın kadın basketbolundaki çekişmesi sadece maçlara değil, başarılarına da yansıdı.

Fenerbahçe, Türk kadın basketbolunda uzun yıllar kupalara ambargo koymuş Galatasaray’ın ‘en fazla kupa kazanan takımı’ unvanını yıktı. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda bu unvanı alan Kanarya bu sezon hem Türkiye Kupası’nı hem de lig şampiyonluğunu alarak, Cim Bom’un rekorlarını kırdı.

Bu arada Aslan mütevazı bir kadro kurmasına rağmen yarı finalde Fenerbahçe’yi elemeye çok yaklaşmıştı. (Not: Sarı-Kırmızılılar’ın 13 lig, 11 Türkiye Kupası bulunuyor)





Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da maç sonunda oyuncuları tek tek tebrik etti.