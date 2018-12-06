Şampiyon Bold Pilot’a layık gala

Onlarca ünlü sanatçı ve yüzlerce sinemaseverin katılımıyla gerçekleştirilen Bold Pilot'un muhteşem galasında göz yaşları sel oldu.

Ay Yapım - Med Yapım ortaklığında gerçekleştirilen ve baş rollerini Fikret Kuşkan, Farah Zeynep Abdullah ve Ekin Koç'un paylaşıp Ahmet Katıksız tarafından yönetilen film büyük alkış aldı.

Efsane Türk yarış atı, 2400 metre çim pistte 2 dakika 26 saniye 22 saniyelik çim pist rekoru halen kırılamayan 1996 Gazi Şampiyonu Bold Pilot ile safkanın sahibi TJK eski Başkanı merhum Özdemir Atman (Fikret Kuşkan), kızı merhume Begüm Atman Karataş (Farah Zeynep Abdullah) ve eşi şampiyon jokey Halis Karataş'ın (Ekin Koç) hikayesini anlatan hikaye büyük beğeni topladı.

Yarın (7 Aralık'ta) tüm Türkiye'de vizyona girecek film öncesinde galaya ünlüler akın ederken Kıvanç Tatlıtuğ, Hülya Avşar, Mahsun Kırmızıgül, Cem Davran, Elçin Sangu, Nesrin Cevadzade, Onur Saylak, Onur Tuna, Kaan Urgancıoğlu, Yağmur Ünal, Şevval Sam, Süheyl Uygur, Burcu Biricik, Engin Akyürek, Özge Özpirinççi, Aras Bulut İynemli, Nebahat Çehre, Erhan Yazıcıoğlu, Çukur ve Çarpışma dizisinin tüm ekibi gibi birbirinden ünlü isimler katılımcılar arasında yer aldı.

Cem BOŞGELMEZ