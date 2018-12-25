Şampiyon Bold Pilot filmi ne kadar izlendi?

Bu yıl vizyona giren 165 film arasında bir milyon seyirci barajını aşan ilk on filmin arasına girdi. Ay Yapım ve Med Yapım’ın yapımcılığında çekilen yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın paylaştığı 'Şampiyon' filmi üçüncü haftasında bir milyon seyirciyi aştı. 'Şampiyon' bu yıl vizyona giren 165 film arasında bir milyon seyirci barajını aşan ilk on filmin arasına girdi.

Yazılı, görsel ve sosyal medyada övgü dolu paylaşımlarla da rekora giden “Şampiyon” daha üçüncü haftasını bitirmeden bir milyonu aşkın seyirci tarafından izlenerek hem zirvenin hem de gönüllerin şampiyonu oldu.

İlk haftasonu gişede üçüncü olan “Şampiyon”, ikinci haftasında liderliği ele geçirdi ve yoluna şampiyon olarak devam ediyor. 2004’ten bu yana ilk haftasında birinci olmayıp sonraki haftalarda birinci olan rekortmen beş film var: “Bizim İçin Şampiyon”, “Babam ve Oğlum”, “Sınav”, “Issız Adam” ve “Dedemin İnsanları”. 2011’de vizyona giren “Dedemin İnsanları”ndan sonra bu rekor artışı ilk kez “Şampiyon” filminde gerçekleşti.

“Şampiyon”, seyirciden gördüğü yoğun ilgi neticesinde üçüncü haftasında salon sayısında da liderliği ele geçirdi. 400 yakın sinemada, 500’i aşan salonda gösterilen “Şampiyon” vizyona girdiği 7 Aralık’tan bu yana gişedeki başarısını katlayarak yoluna devam ediyor.

Efsane yarış atı Bold Pilot ve onun bir araya getirdiği ünlü jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki ölümsüz aşkın gerçek hikayesi beyaz perdeye taşıyan “Şampiyon”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün de desteğiyle çekildi. Filmin basın sponsorluğunu Kral FM üstlendi.

1 milyon barajını geçti...

Vizyondaki üçüncü hafta sonunu geride bırakan Bizim İçin Şampiyon, yaklaşık 220 bin seyirciyle Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Bizim İçin Şampiyon, hafta sonunda 220.442 seyirci tarafından izlenerek gişe liderliğini devam ettirdi. Geçen hafta filmin erişebileceği menzil olarak bahsettiğimiz 1,8 - 2 milyon civarı bir barem, Organize İşler 2'nin ertelenmesiyle Bizim İçin Şampiyon adına daha da gerçekçi bir hedef hâline geldi. Film şu ana kadar 1.019.461 seyirci tarafından izlendi.