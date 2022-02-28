Şampiyon boksör Vasiliy Lomachenko Ukrayna ordusuna katıldı

Üç farklı kategoride dünya şampiyonu olan boksör Vasiliy Lomachenko, ülkesi Ukrayna için savunma güçlerine dahil oldu.

34 yaşındaki sporcu, sosyal medya hesabından askeri üniforma giydiği bir fotoğraf paylaştı.

Neler yaşandı?

ESPN'de yer alan habere göre, Lomachenko Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği gün Yunanistan'a gitti. Ancak ailesine ve sevdiklerine yakın olmak isteyen boksör ardından Romanya üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentine geçti.

Ülkesinin silahlı kuvvetlerine katılan tek ünlü boksör Vasiliy Lomachenko değil. Wladimiry ve Vitali Klitschko kardeşler de bu savaşta yer almaya karar verdi. Vitali Klitschko Ukrayna'nın başkenti Kiev'in şu anki belediye başkanı.

WBC Ukrayna Başkanı Mykola Kovalchuk da boksörlere destek verdi. Kovalchuk, "Boksörlerimizle, gerçek boks şampiyonlarımızla ve bu savaştaki şampiyonlarımızla gurur duyuyoruz. Ukraynalı olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.