Boksta dünyanın en büyük kuruluşu olan World Boxing Council (WBC) Türk şampiyon boksör Serdar Avcı ile Nijerya asıllı İngiliz boksör Tonny Salam'ı gümüş kemer maçında karşı karşıya getirecek.

Şampiyon Türk boksör Serdar Avcı, WBC International Silver Belt yani uluslararası gümüş kemer unvan maçında Bakü'deki Haydar Aliyev Spor Kompleksi'nde Tonny Salam ile ringe çıkacak. 16 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele 72 ülkede yayınlanacak.

Profesyonel boksta henüz yenilgisi bulunmayan ve çıktığı 13 maçın tamamını kazanan Serdar Avcı; Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi efsanelerin çıktığı ringde, rakibini mağlup ederek tarihe geçmek istiyor.

Son olarak WBC Asya Gümüş kemerini kazanan Avcı, karşılaşma öncesinde hazırlıklarına Türkiye'de devam ediyor.

SERDAR AVCI: ÇALIŞMALARIMIZA YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ

Hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Avcı, "Antrenmanlarıma İstanbul'da, Kadıköy Boks Spor Kulübü'nde devam ediyorum. Burada gerekli bütün ekipmanlarımız var. Avusturyalı rakibini nakavt ederek, WBC Dünya Şampiyonluğuna ulaşan, aynı zamanda bu başarıyı yakalayan ilk Türk kadın profesyonel boksör olan Seren Ay Çetin'in karşılaşması öncesinde de hazırlıklarımızı burada gerçekleştirmiştik. Daha önce de farklı ülkelerden gelen genç boksörler, profesyonel bir ekiple Kadıköy Boks Spor Kulübü'nde maçlarına oldukça rahat hazırlandı. Bu sebeple biz de bu maç öncesinde burada çalışmak istedik. Gümüş kemer karşılaşması için 16 kilo verdim. Hazırlıklarıma yoğun şekilde devam ediyorum. Hedefim WBC Dünya Şampiyonu olmak. Kemeri ülkeme getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kemer maçındaki rakibi Tonyy Salam hakkında da konuşan Avcı, "Rakibim iyi bir boksör. Afrika Kıtası'nın en iyisi. Dünyanın en önemli unvanlarından biri olan African Boxing Union (ABU) şampiyonluğunun da sahibi. Zor bir maç bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

DHA