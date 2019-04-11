Şampiyon boksör baba, oğlunu şampiyonluğa hazırlıyor

Birçok başarıya imza atan ve çok sayıda sporcu yetiştiren Milli Takım Boks Antrenörü Cemil Döndü, kendisi gibi boksör olmayı tercih eden 16 yaşındaki oğlu Yasin’i, turnuvalarda şampiyon olması için çalıştırıyor.

Türkiye’de boksun önemli isimlerinden olan ve bir çok sporcunun yetişmesine katkı veren Milli Takım Boks Antrenörü Cemil Döndü (45), oğlu Yasin’i (16) de turnuvalara hazırlıyor. Döndü, 2014 yılında kendisi sayesinde boksa başlayan oğlunu diğer sporculardan ayırmadan birlikte çalıştırıyor. Babasının izinden gitmek isteyen Yasin de düzenli antrenman yaparak katılacağı şampiyona da dereceye girmek istiyor.

Boksa başlaması ile ilgili bilgi veren Yasin Döndü, "Babamın sayesinde 3 yıl önce boksa başladım. Babamın boks antrenörü olmasından dolayı çok mutluyum ve bundan gurur duyuyorum. İnşallah babamın izinden gidip daha iyi yerlere gelmek istiyorum. 2 yıl şampiyonaya gittim. İlk maçımda yenildim bir sonraki şampiyonada ise ilk maçı yenip ikinci maçta yenildim. Hedefim ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" dedi. Boksun kendisini kötü huylardan uzak tuttuğunu da aktaran Döndü, spor yapan kişilerin çok şanslı olduğuna inandığını ifade ederek, ailelerin çocuklarını mutlaka bir spora başlatması gerektiğini söyledi.

Cemil Döndü: "Oğlumdan önce sporcu"

Yasin’in oğlundan ziyade sporcusu olduğunu ve tüm sporcuların kendisi için aynı değerde olduğunu dile getiren Cemil Döndü, "Yasin, yaklaşık 2 yıldır boksla uğraşıyor. Adıyaman Gölbaşı’nda Türkiye Şampiyonası'na gittik. Orada bir maç verdi. Mersinde Minikler Türkiye Şampiyonası'na gittik orada bir maç aldı, bir maç verdi. Şimdi Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Yasin benim oğlumdur ama diğer sporculardan farkı yoktur. Hepsi bizim evladımız. Sadece okuldan eve gittiği zaman dışarıda arkadaşları ile takılmasın gelsin burada sporunu yapsın. Bütün ailelerin çocuklarına bunu yapması lazım" diye konuştu.

Ailelere çok görev düştüğünü anımsatan Döndü, "Aileler çocuklarını salonumuza göndererek çalışmalarımıza katılabilirler. Hem okul sürecince başarılı bir öğrenci olurlar, hem de bu süre içerisinde ilgilendikleri sporun altyapısını oluştururlar. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için spor salonlarını davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Baba Cemil Döndü, 26 kez Milli Takımı temsil etti

1989 yılında 17 yaşında boksa başlayan baba Cemil Döndü, 26’ kez Türk Milli Takımı'nı temsil etti. Çıktığı şampiyonalarda 4 altın, 4 gümüş ve 6'kez bronz madalya kazanan Döndü, 17 yıldır da genç büyük, yıldız ve minik erkekler ile büyük bayanlarda milli takım hocası olarak görev aldı. 9 Dünya Şampiyonası’na, 5 Avrupa Şampiyonası’na, birçok kez de uluslararası turnuvada millilerin başında antrenör olarak giden Cemil Döndü, hem yetiştirdiği sporculardan hem de oğlundan başarı bekliyor.

İHA