Şampiyon belli oluyor! Finalin adı: Brezilya - Sırbistan

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon bugün belli oluyor. Finalin adı ise Brezilya-Sırbistan olacak.

23 Eylül'de başlayan Dünya Şampiyonası'nda artık sona gelindi. Brezilya turnuvada sadece grup maçında Japonya'ya yenilerek finale kalma başarısı gösterirken, Sırbistan'ın ise hiç yenilgisi bulunmuyor.

Brezilya Milli takımına bakacak olursak; uzun yıllardır takımın başantrenörlüğü'nü Ze Roberto'nun yaptığını görürüz ve bu istikrarı yakalamanın hiç kolay olmadığını da biliriz.

Sırbistan'ın başında ise başarılı İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yer alıyor. Santarelli göreve henüz 2022 yılının başında geldi ve takıma olan katkısı muazzam. Voleybolseverlerin yakından tanıdığı halihazırda Fenerbahçe Opet'in başantrenörlüğünü yapan Zoran Terzic uzun yıllar Sırbistan Milli takımını çalıştırıyordu. Görevden ayrılması sonrasında yerine Imoco Volley Conegliano'yu çalıştıran Santarelli gelmişti.

İki ekip en son FIVB Milletler Ligi'nde karşılaşmış, mücadeleyi Brezilya 25-14, 18-25, 24-26 ve 19-25'lik setlerle mağlup etmişti. Milletler Ligi'nde final oynayan Brezilya, rakibi İtalya'ya yenilmişti. Şimdi ise şampiyon olmayı hedefleyen ekip, Boskovicli Sırbistan karşısında kazanmak için oynayacak.

Brezilya'nın en etkili isimlerine bakacak olursak; VakıfBank takımının başarılı ismi Gabi'yi söyleyebiliriz. Gabi turnuva süresince en skorer isimler arasında şuan beşinci sırada yer alıyor. Şuan diyoruz çünkü akşam neler yapacağını sporseverler çok iyi biliyor. Gabi 191 hücum sayısı, 6 blok sayısı ve 8 servis sayısı ile toplamda 205 sayıya sahip.

Onu kendi takımında Ana Carolina takip ediyor. Carolina 57 blok sayısı ile turnuvanın en çok blok yapan oyuncusu konumunda. Toplamda 120 sayı üreten Carolina bir dönem Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor forması da giydi.

Sırbistan'ın en etkili ismi ise Eczacıbaşı Dynavit'in yıldızı Tijana Boskovic. 216 sayı üreten Sırp yıldız, 195 hücum sayısı, 13 blok ve 8 servis sayısı ile takımının en skorer ismi.

Bu sezon Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Ptt Spor'da da izleyeceğimiz Bianka Busa ise takımının en skorer ikinci ismi. Bianka'nın 72 hücum sayısı, 9 blok sayısı ve 8 servis sayısı ile toplamda 89 sayısı bulunuyor.

Kazanan kim olur bilinmez. Malum bir kazanan illaki olacak. Lakin kalitenin çok yüksek olduğu bir voleybol karşılaşması izleyeceğimizden hiç şüphemiz yok. Mücadele saat 21:00'da TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.



