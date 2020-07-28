Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sezonu 69 puanla şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir Futbol Kulübünü ağırladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katıldığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü’nü başarılarından dolayı tebrik etti. Erdoğan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çekildi. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Alexandru Epureanu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a isminin yazılı olduğu 12 numaralı Başakşehir forması hediye etti.

Avrupa’da başarı sözü

Erdoğan, Okan Buruk ve oyuncularla yaptığı konuşmada Avrupa’da da başarı beklediğini ifade ederek, Turuncu-Lacivertliler’i desteklediğini iletti. Teknik heyet ve oyuncular da ülkemizi en iyi şekilde temsil etme sözü verdiler.

Şampiyon Başakşehir bayrakları köprülerde

Süper Lig’in yeni şampiyonu Medipol Başakşehir’in bayrakları köprülere asıldı. 15 Te mmuz Şehitler Kö prüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asılan bayrakları, Başakşehir Futbol Kulübü sosyal medya hesabından, ’Tarih Bunu da Yazdı’ notuyla paylaştı. Turuncu-Lacivertliler, Türk futbolunda Süper Lig’in 6. şampiyonu oldu. Başakşehir’in şimdiki hedefi ise takımı Avrupa Ligi’nde finale taşımak. Okan Buruk ve öğrencileri çalışmalarına ara vermeden devam edecek.