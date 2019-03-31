Sampdoria - Milan maç sonucu: 1-0

İtalya Serie A'nın 29. hafta mücadelesinde Avrupa kupaları mücadelesi veren iki takımdan Sampdoria, güçlü rakibi Milan'ı sahasında konuk etti.

Maçın henüz ilk dakikasında Milan kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın büyük hatası sonucunda Sampdoria'da Defrel topu ağlara gönderdi.

Sampdoria, ilk dakikada bulduğu golle de rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Sampdoria puanını 45'e yükseltirken Milan ise 51 puanda kaldı.

Geçtiğimiz hafta Milano Derbisi'nde Inter'e kaybeden Milan, bu yenilgiyle birlikte bu sezon ilk defa üst üste iki maçtan mağlubiyetle ayrılmış oldu.