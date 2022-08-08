Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray 'da orta sahaya yapılan takviyeler sonrası flaş bir ayrılık yaşanabilir.

İtalyan basınında yer alan habere göre kadrosuna orta saha takviyesi yapmayı planlayan Serie A ekibi Sampdoria, Galatasaray forması giyen Alexandru Cicaldau'yu gündemine aldı.

Galatasaray'ın talebi

İddialara göre Sarı-Kırmızılı ekip, 25 yaşındaki Rumen futbolcu için 7.5 milyon Euro civarında bir bonservis talep ediyor. Her ne kadar İtalyan ekibi için Cicaldau önemli bir hamle olarak görünse dahi maliyetler göz önüne alındığında transferin kolay bir şekilde sonuçlanması beklenmiyor.

Orta saha takviyeleri

Geçtiğimiz sezon Craiova'dan Galatasaray'a transfer olan Alexandru Cicaldau'nun orta sahaya yapılan takviyeler sonrası takımdaki rolünün ne olacağı da büyük merak konusu olurken, Sarı-Kırmızılı ekip 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuna teklif gelmesi halinde seçenekleri değerlendirilebilir.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen orta saha, geçtiğimiz sezon 40 maçta 5 gol, 4 asistlik performansa imza atmıştı.



