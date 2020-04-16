Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın Başkanı Massimo Ferrero, futbola olan özlemini dile getirirken, "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa aşı için gönüllü olarak kobay olurum" dedi.

16 Nisan 2020, Perşembe 12:11 Son Güncelleme:
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Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum

Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, corona virüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. 

Futbola tekrar geri dönmelerinin mümkün olması durumunda her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten Başkan Ferrero, "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa, yani tekrar sağlıklı bir biçimde futbol oynayabileceğimiz anlamına gelirse aşı için ben gönüllü kobay olurum" ifadelerini kullandı.

İHA

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