Galatasaray , Lucas Torreira transferiyle bu yazın en önemli hamlelerinden birini gerçekleştirdi. Torreira'nın Avrupa'da en önemli çıkışını gerçekleştirdiği Sampdoria'nın başkanı Marco Lanna da bu transfer için uğraştıklarını ama Galatasaray'ın teklif seviyesine çıkamadıklarını belirtti.

Basına açıklamalarda bulunurken Torreira konusuna da değinen Lanna, "Torreira, bizim için bir hayal değildi. Transferi yakındı ama bizim için çok pahalı bir operasyon olurdu. Galatasaray'ın teklifi eşsizdi ve o düzeye çıkamadık" ifadelerini kullandı.

Uruguay'da Wanderers'ın altyapısından İtalyan ekibi Pescara'nın altyapısına transfer olan Torreira 2015'te 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Sampdoria'ya geçmişti. Burada sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Uruguaylı oyuncu, 2018'de 28.65 milyon Euro bonservis bedeliyle Arsenal'e transfer olmuştu.