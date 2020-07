Sammy Mejia: Türk insanı tarafından sevildik ve kabul gördük

Yaşamını ABD’de sürdüren 37 yaşındaki Mejia, AA muhabirine, aile olarak böyle karar vermeden önce birçok şeyi göz önünde bulundurduklarını söyledi. Zor bir karar verdiğini belirten Mejia, "Doğru zamanda bu kararı aldığımı düşünüyorum. Ailem benim için yıllarca çok fedakarlık yaptı. Bu zor zamanlarda onlarla birlikte olmak istiyorum." dedi. Mejia, TOFAŞ Basketbol Takımı’nda çok iyi zamanlar geçirdiğini vurguladı.

Kalbinde TOFAŞ’ın her zaman özel bir yerinin olacağını dile getiren Dominikli basketbolcu, "Eğer iyi oynadıysam, bu kulübün bana sağladığı ortamdan geliyor. Kendini evinde gibi hissettiren bir kulüpte işine odaklanmak çok kolay. Şehir ve taraftarları benim ve ailem için çok harikaydı. Taraftarları hiçbir zaman unutmayacağım. Onları yakın gelecekte tekrar görmeyi umut ediyorum." açıklamasını yaptı.

"Türk insanı dünyada en sıcak ve kibar insanlar arasında"

Sammy Mejia, ING Basketbol Süper Ligi’nin, uzun zamandır Avrupa’nın en güçlü liglerinden olduğunu anlattı.

En iyi liglerden birinde yıllarca mücadele etmenin büyük bir zevk olduğuna dikkati çeken Mejia, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendimi uzun süre burada oynadığım için şanslı hissediyorum. Türk insanı dünyada en sıcak ve kibar insanlar arasında. Ben ve ailem buradaki hayatımızı sevdik. Çünkü biz, Türk insanı tarafından sevildik ve kabul gördük. Onlar kalite ve kültürde zenginler. Türkiye’de yaşadığım hayat tecrübesine bayıldım. Burada oynamak kariyerimde aldığım en doğru kararlar arasındaydı."

"Koronavirüs sürecinde Türkiye’de kendimi güvende hissettim"

Mejia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladıktan sonra liglerin askıya alındığını anımsattı.

Türkiye’de bir süre kaldığını ve bu süreçte kendini güvende hissettiğini söyleyen Mejia, daha sonra ABD’ye giderek lig hakkındaki gelişmeleri beklemeye başladığı bilgisini verdi.

Mejia, "Koronavirüs sürecinde Türkiye’de kendimi güvende hissettim. Ayrıca bu süreçte evde kalarak ve kalabalıktan uzak durarak üstüme düşeni de yaptım. Liglerin askıya alınmasıyla herkesin rahatladığından eminim." ifadelerini kullandı.

"En çok yemeklerini özleyeceğim"

Sammy Mejia, Türkiye serüvenini noktaladıktan sonra ABD’ye gittiğini belirtti.

Dominikli basketbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her zaman herkese Türkiye’yi ne kadar sevdiğimi ve ne harika bir ülke olduğunu söylüyorum. Şimdiden çok özledim bile. Zaman geçtikçe daha da özleyeceğimden eminim. Harika kültür, harika insanlar, harika ülke. Kalbimin bir parçası her zaman orada sizinle olacak. Kültürü, insanları ve tarihini sevdim ama muhtemelen en çok yemeklerini özleyeceğim. Yaratıcı ve zengin yemek kültürüne bayıldım, harikaydı. Sanki Türkler yemeği kalpten içtenlikle pişiriyor ve aldığınız her ısırıkta bunu hissediyorsunuz. Yemek kitabı satın aldım, böylece gelecekte yaşayacağımdan emin olduğum şiddetli arzu ve özlem durumunda kendimizi doyurmayı deneyebiliriz."

Rusya’nın CSKA Moskova ve Fransa’nın Cholet takımlarında oynayan Mejia’nın Türkiye kariyeri 2012’de Banvit’te başladı. 2015’te ULEB Avrupa Kupası’nda yılın takımına seçilen ve aynı sene TOFAŞ’a transfer olan skorer oyuncu, Bursa ekibinde ise 5 sezon forma giydi.