Sammy Mejia: Kariyerimde aldığım en doğru karardı

Uzun yıllar Türkiye’de Banvit ile TOFAŞ formalarını giyen ve geçen hafta emekli olduğunu açıklayan Dominikli basketbolcu Sammy Mejia, Türkiye kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaşamını ABD’de sürdüren 37 yaşındaki Mejia, aile olarak böyle karar vermeden önce birçok şeyi göz önünde bulundurduklarını söyledi. En iyi liglerden birinde yıllarca mücadele etmenin büyük bir zevk olduğuna dikkati çeken Mejia, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada oynamak kariyerimde aldığım en doğr kararlar arasındaydı.”