Samir Nasri'ye resmi teklif

Son olarak Antalyaspor forması giyen ve uzun süredir kulüpsüz olan Samir Nasri'ye resmi teklif geldi.

28 Aralık 2018, Cuma 08:57
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Samir Nasri'ye resmi teklif

Uzun süredir kulüpsüz olan Samir Nasri'ye Premier Lig ekibi West Ham'dan resmi teklif geldi.  Son olarak Antalyaspor forması giyen Fransız yıldıza Manchester City'de birlikte çalıştığı hocası Pellegrini'den 6 aylık bir teklif geldi. 

 Tecrübeli hoca Samir Nasri'ye fazla kilolarını vermesini beklediklerini söylediği iddia edildi. İngiliz temsilcisi, Nasri'ye 6 ay için haftalık 90 bin euro teklif etti. Nasri, teklife olumlu yanıt vermesi halinde sezon sonunda kadar West Ham United forması giyecek. (Skorer)

 

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