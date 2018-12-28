Uzun süredir kulüpsüz olan Samir Nasri'ye Premier Lig ekibi West Ham'dan resmi teklif geldi. Son olarak Antalyaspor forması giyen Fransız yıldıza Manchester City'de birlikte çalıştığı hocası Pellegrini'den 6 aylık bir teklif geldi.

Tecrübeli hoca Samir Nasri'ye fazla kilolarını vermesini beklediklerini söylediği iddia edildi. İngiliz temsilcisi, Nasri'ye 6 ay için haftalık 90 bin euro teklif etti. Nasri, teklife olumlu yanıt vermesi halinde sezon sonunda kadar West Ham United forması giyecek. (Skorer)