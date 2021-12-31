Türkiye'de bir dönem Antalyaspor'da forma giyen ve geçtiğimiz Eylül ayında futbol kariyerine nokta koyan Samir Nasri, Manchester City'de (2011-2016) oynadığı dönemdeki hocası Roberto Mancini ile yaşadığı sorunları açıkladı. 34 yaşındaki eski futbolcu, Wolves'a karşı oynadıkları bir Premier Lig maçında Mancini ile yaşadığı tartışmayı anlatarak şunları söyledi: "İlk yarıda sürekli bana bir şeyler söylüyordu. Ona durmasını söyledim. 'Memnun değilsen beni oyundan çıkar' dedim. Devre arasında yanımda oturan Yaya Toure'ye, eğer benimle kötü konuşursa kramponlarımı ona fırlatacağımı söyledim. Çünkü o oyunculara saygısızlık eder ve kötü konuşurdu." 'Daha sonra barıştık' "Sonrasında ona bildiğim her şekilde küfür ettim; hatta çocukları idman tesislerine geldiğinde bile! İki gün sonra Manchester United'a karşı yedek kulübesindeydim. Sonrasında kulüp başkanı sayesinde ilk 11'e döndüm. Daha sonra Paris'ten dönerken uçakta Mancini ile karşılaştım ve onunla barıştık." Nasri, kariyerinde City ve Antalya'nın yanı sıra Marsilya, Arsenal, Sevilla, West Ham United ve son olarak Anderlecht'te forma giymişti.