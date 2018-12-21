Samir Nasri transferiyle ilgili resmi açıklama!

Antalyaspor'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra sahalardan uzak kalan Samir Nasri, bir süredir West Ham United ile deneme antrenmanlarına çıkıyordu.

Doping cezasının ardından 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren antrenmanlara çıkabilen Fransız yıldızla ilgili Londra ekibinin teknik patronu Manuel Pellegrini'den açıklama geldi.

Pellegrini, basın mensuplarının 31 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalanıp imzalanmayacağıyla ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Nasri'yle ilgili kararımızı muhtemelen önümüzdeki hafta vereceğiz. Bizimle şu an gayet iyi çalışıyor. Kilo verdi ve kadroya girmek istiyor. Önümüzdeki günlerde bu konudaki kararımızı açıklayacağız."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler