Şamil Yaşacan: 200 sahamızla bu işi rahat yaparız

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay FANATİK’e verdiği röportajda, “15Mayıs’ta Antalya’da toplanalım. Ligi burada bitirelim” şeklinde bir öneride bulunmuştu.

Deneyimli teknik adamın sözleri büyük yankı uyandırırken öneriyi TFF de gündemine aldı. Korona virüsün hızlı yayılımı nedeniyle riski azaltmak adına önlemler düşünen federasyon, Antalya seçeneğini ciddi ciddi düşünürken gözler Akdeniz’e döndü. Merak edilen soru şu: Süper Lig, 1.Lig ve alt ligler Antalya’da sıkıştırılmış fikstürle oynanabilir mi? Yanıtı Antalya Spor Turizmi Birliği Başkanı Şamil Yaşacan, FANATİK’e verdi:

‘Belek, Kundu ve Alanya’

“Biz ülke olarak, Antalya olarak bütün dünyadaki lig maçlarının Antalya’da oynanabilmesi için hazırız. O ülkelerin futbol liglerinin Antalya’da oynanmasına talibiz. Antalya’da 200’den fazla FIFA standardında futbol sahamız var. Kaliteli hizmet veren otellerimiz çok fazla. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yurt dışından gelenlere öğrenci yurtlarına uyguladığı karantina formülünü gelecek takımlara uygular ve otellerimizde konaklamasını sağlayabiliriz. Aynısını futbol liglerindeki takımlara yapabiliriz. Yurt dışından gelenlere karantina uygulamasındaki örnek gibi, bu uygulamayı otellerimizde özel sektörle birleştirip en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz. Belek, Kundu ve Alanya buna yeter.”

‘Bir sahada 3 maç’

“Dünyanın bütün liglerinin futbol maçlarının, Antalya olarak bölgemizde oynanmasına hazırız ve bütün dünyayı Antalya’ya bekliyoruz. Nasıl yapacağımıza gelirsek;takımları izole ortama alıp futbolcuların özel havlusuna kadar, günlük hizmetleri, hatta yemekleri odalarında servis yapılır. Futbolcular kişi odada konaklama yapar. Otel personelinin de otelde konaklaması sağlanır. Böylelikle herkes için izole bir ortam hazırlanmış olur. Güvenliğini, sağlık altyapısını sağladıktan sonra her gün bir futbol sahamızda en az 3 tane maç oynanabilir. Bu konuda organizasyonu yaparak, rahatlıkla biz bu işin altından kalkabilir ve başarılı bir biçimde gerçekleştirebiliriz.”

‘Seyahate gerek yok’

“Yani Süper Lig’le ilgili kimsenin aklında bir soru işareti olmasın. Bu iş çok rahat hal lolur. Maçlar seyircisiz oynanacağı için stat ve yayın sorunu yaşanmaz. Tüm sahalarımız HD kalitede çekim yapmaya olanak sağlayan ışıklandırma sistemlerine sahip. Otellerin hepsi hazır durumda. Otel çalışanları da sonuçta otelde kalacağı için izole ortam futbol için çok kolayca sağlanabilir. Futbolcular zaten sporcu oldukları için bağışıklıkları oldukça kuvvetli. Gereken şey sadece izole ortam. Seyahate gerek kalmadan Antalya bu işin altından kalkacaktır.”

‘Karantinada karar verdim’

“Ben sürecin başında yurt dışındaydım. Geldiğimde Kırklareli’nde 14 gün karantinada kaldım. Yurtlar Spor Bakanlığımız’ın idaresinde. Bakanlığa sonsuz teşekkür ediyorum. 500 kişiydik ve kusursuz bir organizasyonla bizi ağırladılar. Oradayken düşünüp ‘Bu iş neden Antalya’da olmasın’ dedim kendime. Spor Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız gerekli tedbirleri aldığı takdirde hiç bir sıkıntı yaşanmadan ligleri burada gönül rahatlığıyla bitirmek mümkün.”

‘İtalyanlar çok ciddi’

“İtalyanlar bu konuda çok ciddiler. Türkiye’de Antalya’da ligi bitirmeyi düşünüyorlar. Bu konuda bizimle irtibata geçtiler. Süreçle ilgili bilgi topluyorlar. Sadece İtalya değil, birkaç ülkeden daha bu şekilde öneriler geliyor. Spor Turizmi’nde dünyanın en iyi bölgesi ve fiziksel kapasitesine sahibiz.”

Çalımbay ne demişti?

“Gidişata göre bakılarak Mayıs 15’ten sonra takımların Antalya’da toplanması olabilir. Orada izole ve sağlıklı bir futbol ortamı kurabiliriz. Antalya fiziksel açıdan bu imkanlara sahip. Takımlar hem hazırlık süreçlerini geçirir hem de çarşamba pazar olmak üzere sıkışık takvimle birlikte lig orada rahatça oynanabilir.”

108 özel tesis

Turizm kenti Antalya’da 889 otelde, 232 bin 361 oda ve 500 bin 583 yatak bulunuyor. Alanya, Serik, Kemer ilçeleri başta olmak üzere 200’den fazla futbol sahasının yer aldığı kentte, sadece Belek, Kadriye, Boğazkent’teki ultra lüks otellerde 73 bin 605 yatak ve 108 tesis yer alıyor.

Ömer Necati Albayrak