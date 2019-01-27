Şamil geldi, Mensah gitti

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Şamil Çinaz takıma katılırken Bernard Mensah cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynadığı Bursaspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için kadroya giremeyen Şamil Çinaz, cezasını tamamlarken bu kez de Bernard Mensah cezalı duruma düştü.

Maçın 57. dakikasında Tunay Torun'a yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gören Bernard Mensah, ligin 20. haftasında Malatya'da oynanacak müsabakada takımındaki yerini alamayacak. Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Şamil Çinaz orta alandaki yerini alabilecek.

Bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor takımında 5. kırmızı kartı gören isim olan Bernard Mensah ise 21.hafta Kayseri'de oynanacak Fenerbahçe maçında takımındaki yerini alabilecek.

İHA