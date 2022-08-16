Sami Uğurlu: Türk futboluna oyuncular kazandırdığımız için gururluyum

Süper Lig 'in ilk haftasında Başakşehir'e 4-0, 2. haftasında ise Fenerbahçe 'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı. Kasımpaşa'nın geçtiğimiz sezonun 2. yarısında yakaladığı yükselişte büyük pay sahibi olan fakat bu sezona kötü bir başlangıç yapan Sami Uğurlu, ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Uğurlu, "Türk futboluna oyuncular kazandırdığımız için gururluyum" ifadesini kullandı.

İşte Kasımpaşa ile yollarını ayıran Sami Uğurlu'nun veda sözleri...

"Teşekkürlerimle...

İlk kez A takım teknik direktörlüğü yaptığım Kasımpaşa Kulübü’nde verilen fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum.

Ortaya koyduğumuz performans ve coşkulu oyunun yanı sıra Türk futboluna oyuncular kazandırdığımız için mutlu, gururluyum...

Keyifle çalıştığım oyuncularıma, kulüp profesyonellerine, desteğini, sevgisini hep hissettiğim Kasımpaşa taraftarına ve futbol kamuoyuna teşekkür ederim.

Bugüne kadar çalışarak ve sadece çalışarak inşa ettiğim teknik direktörlük kariyerim için Kasımpaşa Spor Kulübü ile fikir ayrılıkları sebebiyle yollarımızı ayırma kararı aldık. Sadece futbola olan inancımızla gelişerek ve sürekli gelişerek yeni bir hikayede görüşmek üzere HOŞÇAKALIN…

Saygılarımla

SAMİ UĞURLU"