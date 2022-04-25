Sami Uğurlu: Oldukça keyifli geçti bizim adımıza

Süper Lig 'in 34. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu.

Farklı kazandıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu, "Çok güzel bir atmosferde oynadık. Beşiktaş taraftarı olabildiğince takımına destek oldu. Çok zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Ancak biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. O gücümüz olduğunu biliyoruz. Oldukça keyifli geçti bizim adımıza. Beşiktaş'ın oynadığı sistemle alakalı çok fazla çalıştık. Defalarca tekrar yaptık. Hücumda ve savunmada ne açıkları olduğunu, artı yönlerini ve zafiyetini çok iyi tespit ettiğimizi düşünüyorum. İlk yarı oyunun üstünlüğünü elimizde tutmamızı sağladı. Orta saha kalabalık tuttuk. Doğucan, Haris, Eysseric, orada çok ciddi üstünlük kurdu orta sahada. Bunu planlamıştık. Orada kazandığımız toplarla da çok hızlı hücuma çıktık. Sonucu değiştirecek oyuncularımız olduğunu biliyorduk ve bunu çok iyi değerlendirdik" dedi.