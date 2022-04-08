Sami Uğurlu: Kasımpaşa durmayacak

Sürpriz bir şekilde Kasımpaşa’nın başına geçti, çıktığı 14 Süper Lig maçında 9 galibiyet 3 beraberlik elde etti. Yakaladığı 2.14’lük puan ortalamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. ‘Banko düşer’ denilen takımı ayağa kaldırıp 41 puana ulaşan Sami Uğurlu, FANATİK’e konuştu. 3 yıl öncesine kadar Altınordu altyapısında görev alan 43 yaşındaki teknik adam, şimdi ise Süper Lig’in gözdesi...

Geçen sezondan bu yana takımla beraber olmanın avantajını iyi değerlendirdiğini söyleyen Uğurlu, “Her şeyden önce organizasyon olarak bir teknik adama son derece iyi çalışma ortamı sunan bir kulüp Kasımpaşa. Bu da benim için çok büyük bir fırsattı. Takımın eksiklerine dair doğru tespitler yaparak bunların üzerine gittik. Temposu yüksek, geçiş oyunlarıyla beraber agresif hücumlar deneyen bir oyun anlayışı üzerinde durduk. Elbette bu tempoda oynamak fiziksel kapasitenin artmasını elzem kılıyordu. Maçların geneline yaymak istediğimiz bir şeydi bu. Ölçümler, veriler ışığında oyuncuları gereken seviyeye çıkarıp taktiksel sadakata bağlı bir takım olmayı başardık. Tabi bu da sonuçları getirdi” dedi ve ekledi:

‘Bireysel performanslardan belli’

“Elbette sistemimize oyuncu grubunun inanmasıyla beraber, verdikleri reaksiyon da değerli. Futbolcularımız sahada yapmaya çalıştıklarımızın doğruluğuna inanıyorlar. Sol bek Eren’in gelişimi, orta sahada genç Doğukan’ın performansı, ön bölgemizdeki üretkenlikle beraber Umut Bozok’un A Milli seviyeyi yakalaması, Muleka’nın gelir gelmez sergilediği performans ve adaptasyon... Bunların hepsi Kasımpaşa’nın doğru yolda ilerlediğini gösteriyor ve bizi de mutlu ediyor. Sezon sonuna kadar her maça aynı inanç ve anlayışla çıkarak daha büyük işler yapmak istiyoruz. Açıkçası bunu yapabilecek gücümüzün de olduğuna inanıyorum.”

Ömer Necati Albayrak







