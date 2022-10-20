Sadece bir gol atıp geldiği Kasımpaşa'da adeta skor makinesine dönüşen, performansıyla devleri peşine takıp Beşiktaş 'a transfer olan Jackson Muleka'yı parlatan Kasımpaşa'nın eski hocası Sami Uğurlu, FANATİK'e değerlendirmeler yaptı.

Kasımpaşa'yı geçen sezon kendi çalıştığı dönemde ligin en fazla gol atan, en çok puan toplayan ekiplerinden biri haline getiren Uğurlu, "Bunda elbette bireysel performanslar önemliydi. Ancak oynadığımız oyun ve taktiksel anlayış oyuncularımızdan maksimum verim almamızı sağlamıştı. Muleka da geldikten sonra oynamak istediğimiz oyuna uygun bir profile sahip olduğu için bize çok katkı verdi. 12 gol atması kesinlikle sürpriz değildi. Çünkü yaptığımız tespitlerde onun kaleye mümkün olduğunca yakın olması halinde skor şansının yüksek olduğunu gözlemledik" ifadelerini kullandı.





'Sürati ve koşuları farklı kılıyor'

Uğurlu, "Elimizde formda bir Umut Bozok olmasına karşın en önde ondan faydalandık. Ceza alanı içerisinde sürekli arayışta olan, serbestlik isteyen bir oyuncu karakterine sahip .Bunu da sonuçlandırma becerisiyle çok iyi kullanıyor. Ayrıca hücum geçişlerinde de çok etkili bir silah. Sürati ve koşuları onu farklı kılıyor. Valerien Ismael'in oynatmaya çalıştığı tempolu oyunda onun gibi tehditkâr oyuncuların kaleye daha yakın olması şart. Elbette elde Weghorst varken bunu yapabilmek kolay değil. Ancak Muleka ne kadar kale çevresine yakın kalırsa o kadar beraber oynadığı oyuncunun da hamle gücünü ve tabela şansını artırır" diye konuştu.





'Mutlu hissettiği yer belli'

Geçen sezon Kasımpaşa'da oynattığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Uğurlu,"Doğucan Haspolat, 3 sezondur Kasımpaşa'daydı. Ancak Trabzon'a transfer olmasını sağlayan performansı bizim sistemimiz içinde gösterdi. Eren Elmalı, Milli Takım seviyesine yine bu oyunla çıktı. Umut Bozok'un gol krallığı yaşaması, sol bek Ben Ouanes'ten sağ kenar oynatıp13gole katkı almamız değerliydi. Yani oynadığımız oyun içerisinde Muleka'yı da doğru değerlendirerek verimli şekilde kullanmaya çalıştık. Oyuncuda bu oyundan keyif alıyordu ve kaleye yakın olduğunda kendisini daha mutlu hissettiğini söylüyordu. Şu ana kadar çok daha fazla katkı verebilirdi" sözlerini sarf etti.

'Acelem yok ama...'

Son olarak kendisi hakkındaki soruları da yanıtlayan Uğurlu, Süper Lig'de teklifler aldığını belirtip, "Herhangi bir acelem yok. Kasımpaşa'dan kendi isteğimle ayrıldım. Saha içerisine odaklanabileceğim, kendi oyun anlayışım ve vizyonumla beraber çalışacağım kulübün organizasyonuna katkı sağlayabileceğim bir proje olursa elbette değerlendireceğim. Bu süreçte teklifler aldım. Ancak en doğru adımı atmak istiyorum. Bu fırsatı bulduğumda yeniden Süper Lig'de çok başarılı işler yapabileceğimi biliyorum" dedi.

FANATİK ÖZEL / Ömer Necati Albayrak



