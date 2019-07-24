Sami Khedira'da en ciddi Fenerbahçe

İtalyan basını, Juventus’un yıldızı için teklif yapan tek takımın Fenerbahçe olduğunu yazdı. Juve yönetiminin Khedira’ya, bunu kabul etmesi için baskı yaptığı belirtildi.

24 Temmuz 2019, Çarşamba 05:55
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Sami Khedira'da en ciddi Fenerbahçe

Eljif Elmas’ın transferi sonunda bitti. Şimdi gözler, Fenerbahçe’nin imza attıracağı yıldızlara çevrildi. Sarı-Lacivertliler’in önceliklerinden biri orta sahayı kuvvetlendirmek. Luiz Gustavo için pazarlıklar sürerken, İtalyan basınından önemli bir iddia geldi. Sarı- Lacivertliler’in, Juventus’un transfer listesine koyduğu Sami Khedira için teklif yapan tek takım olduğu belirtildi. Haberde, İtalyan ekibinin yönetimi tarafında Tunuslu orta saha oyuncusunu, Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmesi için baskı yaptığı öne sürüldü. Juventus’un 32 yaşındaki oyuncuyu kesinlikle kadroda düşünmediği, transfer döneminde başka bir kulübe gitmemesi halinde sözleşmesinin fesh edileceği kaydedildi.

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