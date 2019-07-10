TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor, Karacabey Belediyespor’dan 32 yaşındaki sağ kanat Adem Aydın ve Trabzonspor’dan 20 yaşındaki sol bek Sami Can Özkan ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlılar, Adem ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, geçen sezon 1461 Trabzon’da kiralık olarak forma giyen Sami Can'ı da 1 yıllığına kiralandı.

Geçen sezon 30 maçta 3 gol, 5 asistle oynayan Adem; 1461 Trabzon, Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği, Diyerbekirspor, Esenler Erokspor'da da oynadı.

Trabzonspor alt yapısından yetişen Sami Can ise geçen sezon 1461 Trabzon’da 21 maçta 1 gol kaydetti.