Sami Can ve Adem, Muğlaspor'da

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor, Karacabey Belediyespor’dan 32 yaşındaki sağ kanat Adem Aydın ve Trabzonspor’dan 20 yaşındaki sol bek Sami Can Özkan ile anlaşmaya vardı.

10 Temmuz 2019, Çarşamba 19:05
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Sami Can ve Adem, Muğlaspor'da

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor, Karacabey Belediyespor’dan 32 yaşındaki sağ kanat Adem Aydın ve Trabzonspor’dan 20 yaşındaki sol bek Sami Can Özkan ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlılar, Adem ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, geçen sezon 1461 Trabzon’da kiralık olarak forma giyen Sami Can'ı da 1 yıllığına kiralandı.

Geçen sezon 30 maçta 3 gol, 5 asistle oynayan Adem; 1461 Trabzon, Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği, Diyerbekirspor, Esenler Erokspor'da da oynadı.

Trabzonspor alt yapısından yetişen Sami Can ise geçen sezon 1461 Trabzon’da 21 maçta 1 gol kaydetti.

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