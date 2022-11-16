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Samet Bozkurt'tan Bursaspor'a kötü haber

Bursaspor’un, Menemen FK maçında sakatlanan oyuncusu Samet Bozkurt ile ilgili kulüpten açıklama geldi. Samet’in diz iç yan bağında birinci derece yaralanma ve ödem tespit edildiği belirtildi.

16 Kasım 2022, Çarşamba 19:41 Son Güncelleme:
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Samet Bozkurt'tan Bursaspor'a kötü haber

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında Menemen FK ile karşılaşan Bursaspor ’da üzücü bir sakatlık yaşanmıştı. İlk yarının son anlarında Samet Bozkurt, rakiple girdiği ikili mücadelede sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. MR’ı çekilen genç futbolcunun diz iç yan bağında birinci derece yaralanma ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Son oynadığımız Menemen FK maçında sakatlanan futbolcumuz Samet Bozkurt’un yapılan tetkikleri sonuncuda diz iç yan bağında birinci derece yaralanma ve ödem tespit edilmiştir.”

Samet Bozkurt’un en az 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. (İHA)

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