Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, ilk yarı itibariyle en çok süreyi bin 485 dakika ile Barış Yardımcı'ya verdi.

Yeşil-beyazlı takımın ilk yarıda değişmez ismi Barış Yardımcı oldu. Bu sezon ligde oynanan 17 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu bin 485 dakika süre aldı. Barış, sadece BB Erzurumspor maçında 45 dakika sahada kaldı. Barış Yardımcı'nın ardından en çok süreyi Aytaç Kara, Ertuğrul Ersoy ve Staphane Badji aldı.

Umut Meraş ve Latovlevici'nin çıkışı

Öte yandan Bursaspor'da ilk yarı itibariyle bazı oyuncular müthiş bir performans ortaya koydu. Sezon başında Boluspor'dan takıma katılan Umut Meraş, kısa sürede oynadığı futbolla Aziz Behich'i aratmadı. İlk yarıda 2 gole imza atan Meraş, taraftar ve camianında sevgisini kazandı. Galatasaray'dan takıma katılan Latovlevici ise, Umut Meraş ile müthiş bir uyum yakaladı. 12 maçta 3 gol, 1 asist yapan Romen futbolcu, takımın en skorer oyuncularından biri oldu.

Hayal kırıklığı Saivet

Bursaspor'da büyük umutlarla takıma transfer edilen Henri Saivet ilk yarının hayal kırıklıklarından biri oldu. Bu sezon genelde 10 numara pozisyonunda oynan Saivet, bu zamana kadar sadece 1 asist yaptı. Yeşil-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Sengalli futbolcunun performansı partnerleri Staphane Badji ve Aytaç Kara'nın gerisinde kaldı.

İHA