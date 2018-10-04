MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor'da birçok eksik bulunuyor. Badji cezası, Saivet sakatlığı nedeniyle maçta yer alamayacak. Furkan ve Yusuf kadro dışı bırakılırken, Chedjou ve Tunay'ın da sakatlıkları nedeniyle maça yetişmesi zor görünüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Bursaspor'da eksikler can sıkıyor. Demir Grup Sivasspor karşısında 3 puandan daha fazlasını kaybeden yeşil beyazlılarda Stephane Badji gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüş, Henri Saivet ise ilk yarıda sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı. Timsah, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta bu iki oyuncusundan faydalanamayacak.

CHEDJOU VE TUNAY ŞÜPHELİ, FURKAN VE YUSUF KADRO DIŞI

Saivet ve Badji dışında ise sakatlıkları bulunan ve antrenmanlara katılamayan Aurelien Chedjou ve Tunay Torun'un da durumu belirsizliğini koruyor. İki oyuncunun da sakatlıkları nedeniyle sarı lacivertli ekibe karşı forma giymesi beklenmiyor. Aynı zamanda Demir Grup Sivasspor maçı sonrası alınan karar neticesinde kadro dışı bırakılan Furkan Soyalp ve Yusuf Erdoğan da Ankara temsilcisine karşı 'af' çıkmaması halinde forma giyemeyecek. Böylelikle Bursaspor'da eksiklerin sayısı 6'yı buluyor.

SHEHU VE VERGINI İLK KEZ OYNAYACAK

Bu sezonun genelinde ilk 11'de kendilerine sıklıkla şans bulan bu 6 ismin yokluğunda ise teknik direktör Samet Aybaba düşünceli. Maç kadrosunu oluşturmakta zorlanan deneyimli çalıştırıcının MKE Ankaragücü'ne karşı Abdullahi Shehu, Santiago Vergini, Burak Kapacak'a şans vermesi bekleniyor. Shehu ve Vergini haftasonu sahada olmaları takdirde bu sezon ilk kez Bursaspor formasını giyecek. 18 yaşındaki Burak Kapacak ise 4 hafta sonra yeniden ilk 11'e dönecek. Aybaba ise maç kadrosunu oluşturmak için son ana dek bekleyecek.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)