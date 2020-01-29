Beşiktaş'ta beklenen oldu ve Abdullah Avcı'nın yerine eski efsane oyunculardan Sergen Yalçın teknik direktörlük görevine getirildi. 1972 doğumlu Sergen Yalçın, böylece 2012-13 sezonunda göreve gelen Samet Aybaba'dan sonra Beşiktaş'ta oyuncu ve teknik direktör olarak hizmet eden isim oldu

En son 8 yıl önce Samet Aybaba

2012-13 sezonu başında Samet Aybaba, Beşiktaş'ın eski oyuncularında ve faal olarak teknik adamlık görevinde bulunan isimlerden biri olarak Beşiktaş'ta çalışmıştı. Daha sonra göreve Slaven Bilic (2013-15), Şenol Güneş (2015-2019) ve Abdullah Avcı (2019-2020) getirildi.

Sergen Yalçın, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a oyuncu ve teknik direktör olarak hizmet eden 13. isim oldu. Beşiktaş'ta daha önce Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, Tayfur Havutçu, Mehmet Ekşi, Rıza Çalımbay, Fuat Yaman, Rasim Kara, Dorde Milic, İsmet Arıkan, Kaya Köstepen, Recep Adanır ve Hüseyin Saygun oyuncu ve teknik direktör olarak hizmet etmişti.

fanatik.com.tr