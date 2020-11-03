Eddie Newton ile yollarını resmen ayıran Trabzonspor’da hoca arayışları sürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, hata yapmamak adına acele etmezken, listedeki tüm isimleri en ince ayrıntılarına kadar değerlendiriyor. Bordo-Mavililer’in gündemindeki teknik adamlardan biri de Samet Aybaba... 64 yaşındaki hoca, Trabzonspor’la ilgili FANATİK’e konuştu, çok önemli tespitlerde bulundu.

‘Beklentilerin farkındayım’

Daha önce 2002-2004 yılları arasında Fırtına’yı çalıştıran ve o dönemi hatırlatarak sözlerine başlayan Aybaba, “O süreçte çok kısıtlı kadro ile Trabzonspor’da kupa kaldırmış bir hocayım. Açıkçası bazı görüşmeler, konuşmalar oldu. Fakat tarafıma üst seviyeden net bir teklif gelmedi. Kenti, oradaki insanları, şehrin dinamiklerini ve camianın beklentilerini çok iyi biliyorum” dedi. Samet hoca şöyle devam etti:

‘Tekrar gelmek isterim’

“Söylenenin aksine bence Trabzonspor’un çok iyi bir kadrosu var. Bu oyuncu grubu kesinlikle kötü değil. Benim gördüğüm eksiklik; iyi organize olamamak. Yani sistemsizlik söz konusu. Öncelikle orada güzel bir sistem kurmak ve hava yakalamak lazım. Oyuncu grubu, teknik heyet ve tüm unsurlarıyla Trabzonspor kenetlenmeli. Dediğim gibi; resmi teklif gelirse, ben tekrardan Trabzon’a gelmek isterim”

İlk dönemi nasıldı?

2002’de Trabzonspor’da teknik adamlık koltuğuna oturan Samet hoca, kadroda önemli bir değişim yapmış ve ilk yılında Türkiye Kupası’nı kazanmıştı. Sonraki sezon Bordo-Mavili kulüp ile Avrupa macerası olan Aybaba, lige de müthiş başlamış ancak dönemin başkanı Özkan Sümer’in istifasının ardından Trabzonspor’dan ayrılmıştı. Aybaba’nın temellerini attığı o takım, ligi 72 puanla ikinci sırada bitirmişti.

Ligin en deneyimli hocası

64 yaşındaki Samet Aybaba, Süper Lig’de en çok maça çıkan teknik direktör... 610 kez kulübede yer alan kurt teknik adamı, 580 lig karşılaşmasıyla Şenol Güneş ve 528 maçla Yılmaz Vural takip ediyor. Son olarak geçen sezon kısa bir Kayserispor macerası yaşayan Aybaba, kulübün içindeki sıkıntılar nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

Toplam 6 aday var

Yönetimin gündeminde şu 6 teknik direktör var. Samet Aybaba’nın yanı sıra diğer isimler Abdullah Avcı, Tamer Tuna, Mustafa Reşit Akçay, Fatih Tekke ve Şota Arveladze. Avcı, Tuna ve Akçay şu an için boşta. Özellikle taraftarların gelmesini istediği Tekke’nin İstanbulspor ile mukavelesi bulunurken, 31 Aralık’ta sözleşmesi bitecek Şota ise Özbekistan kulübü Pakhtakor ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Orhan Yıldırım