Samet Aybaba: Topu ayağımızda tutamadık ama hakem de...

Samet Aybaba'nın açıklamaları şu şekilde:

Özellikle ilk yarı doğru şeyler yaptık. 45+2'de artık topu rakibe vermeemmiz lazım. Orada top ayağımızda kalsaydı belki o gol olmayacaktı. Topu ayağımızda tutmayı beceremedik. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hakem kararlarının da etkisi olduğunu düşünüyorum.

Biz devre arasında da oyuncularımıza 'Kaldırın başınızı' dedik. Gol yiyince korktular. Karşılarında da Galatasaray gibi bir takım var. Yine hakem kararlarının etkili olduğunu düşünüyorum maç sonucunda...

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