Samet Aybaba: Takımımla gurur duyuyorum

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasının kapanış mücadelesinde Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Atiker Konyaspor’u ağırladı. İki takımın da birçok gol pozisyonu yakaladığı mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Bursaspor'da Umut Nayir 43. dakikada penaltıdan yararlanamazken, 75. dakikada Saivet'in attığı gol VAR'a takıldı. Bu sonucun ardından Bursaspor, üst üste 5. kez berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Aybaba'nın maç sonu açıklamaları:

"Bu takımın yaptığı işlerden gurur duyuyorum. Nereye kadar bu böyle gider? İnşallah bir yerden, bir şekilde döneriz. Bu kadroyla devam edeceğiz, oyuncuların hepsi değerli."

"Karşımızda iyi bir takım ve iyi bir antrenör var. Aykut Kocaman, Konyaspor'da başarılı da olmuştu. Kadromuz kısıtlı fakat ben bu takımın yaptığı işlerden gurur duyuyorum. Final paslarında olmuyor. Umarım en kısa zamanda işler döner. Bu kadroyla bir şeyleri nasıl yapabiliriz buna çalışacağız."



