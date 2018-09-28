Geçen sezon İstanbulspor’da kiralık oynadı, Samet Aybaba teknik direktörlük görevine geldikten sonra ise takımda kaldı. İlk 3 haftada yedek bekleyen Bursaspor’un genç file bekçisi, Harun Tekin’in Fenerbahçe’ye transferinin ardından eldivenleri aldı. 23 yaşındaki file bekçisi, 3 lig maçında gösterdiği performansla takımı adeta taşıdı.

Bu karşılaşmalarda kalesine gelen 10 topun 8’ini kurtaran Okan, son Başakşehir mücadelesinde Adebayor’un penaltısını kurtardı. Maç başında sadece 0.7 gol yeme ortalamasını yakalayan Okan, Muslera, Mert Günok, Onur Kıvrak gibi tecrübeli file bekçilerini istatistik anlamında geride bıraktı. FANATİK’e konuşan Samet Aybaba ise Okan’ın bu performansının kendisini şaşırtmadığını söyledi.

‘Kaleci sorunu olmaz’

Gençlere verdiği önemle dikkat çeken Aybaba, “Harun gittiği gün Okan’ın ne kadar kaliteli bir kaleci olduğunu söylemiştim. Muhammed de öyle. Bursaspor kaleci anlamında sorun yaşamayacaktır. Hem Okan hem de Muhammed Bursaspor’un geleceği. Elimizden geldiğince genç futbolculara şans vermeye devam edeceğiz” dedi.

M.Ali Sabuncu